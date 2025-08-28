Raíces de luz y esperanza
SALVADOR MÁRMOL
Jueves, 28 de agosto 2025, 23:56
Este verano ardió la tierra de media España. El fuego arrebató caminos, casas y montes. A su paso dejó un vacío que quema más que ... las llamas: cayeron héroes anónimos, manos tendidas que no dudaron, bomberos que fueron muralla, vecinos que su tierra no abandonaron. A todos ellos vaya desde aquí nuestro reconocimiento y homenaje. Sus nombres serán la nueva semilla, semilla de coraje y de memoria que el viento esparcirá para que la tierra vuelva a florecer. Gracias a ellos las montañas se vestirán de bosque, los ríos seguirán cantando y en los surcos ennegrecidos brotarán los antiguos y bellos colores. Y cuando los bosques reverdezcan y las cigarras canten de nuevo, sabremos que en cada rama sus almas siguen ardiendo; pero esta vez en luz y esperanza.
