La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Raíces de luz y esperanza

SALVADOR MÁRMOL

Jueves, 28 de agosto 2025, 23:56

Este verano ardió la tierra de media España. El fuego arrebató caminos, casas y montes. A su paso dejó un vacío que quema más que ... las llamas: cayeron héroes anónimos, manos tendidas que no dudaron, bomberos que fueron muralla, vecinos que su tierra no abandonaron. A todos ellos vaya desde aquí nuestro reconocimiento y homenaje. Sus nombres serán la nueva semilla, semilla de coraje y de memoria que el viento esparcirá para que la tierra vuelva a florecer. Gracias a ellos las montañas se vestirán de bosque, los ríos seguirán cantando y en los surcos ennegrecidos brotarán los antiguos y bellos colores. Y cuando los bosques reverdezcan y las cigarras canten de nuevo, sabremos que en cada rama sus almas siguen ardiendo; pero esta vez en luz y esperanza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La antigua sede de Cash Europa de Murcia deja paso a un gran almacén de la construcción
  2. 2 Educación convoca otras 200 vacantes docentes que quedaron sin adjudicar en la Región de Murcia
  3. 3 Rescatan a un niño de dos años que habían dejado en un coche en Cabo de Palos
  4. 4

    El virus del Nilo ya circula en mosquitos en Pulpí y otros puntos de Almería
  5. 5 Rescatan a un niño de dos años que habían dejado en un coche en Cabo de Palos
  6. 6 Estas son todas las actividades del programa de la Feria de Murcia 2025
  7. 7

    El Enrique Roca de Murcia contará con el triple de plazas para aparcar: habrá más de 5.000 nuevas
  8. 8 El brote de salmonelosis en La Manga deja ya 190 afectados
  9. 9

    Las policías locales de la Región de Murcia se reforzarán con casi 700 agentes más en cinco años y compartirán medios
  10. 10 Muere en una explosión uno los socios de Pirotecnia Ferrández de Redován, empresa con vínculos en Beniel

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Raíces de luz y esperanza