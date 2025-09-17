La Manga sí tiene quien le escriba

Basta asomarse a la prensa de papel y digital en los últimos treinta días para comprobar que se ha escrito, y mucho, sobre el territorio ... Entre Dos Mares, donde La Manga, por su singularidad, tiene gran protagonismo.

En 'El coronel no tiene quien le escriba', el protagonista dice que lo peor de la mala situación es que le obliga a uno a decir mentiras. Las penurias que sufren la pareja de ancianos en la novela de García Márquez se asemejan a la situación de la ribera sur del Mar Menor, Rincón de San Ginés, Cabo de Palos y esa calle tan larga que es La Manga. Es el territorio que reclama una nueva forma de gestión porque, como le sucede al coronel en la novela, la Administración se ha olvidado de él y ni rastro de noticias. Aquí, el olvido también cobra protagonismo cuando se marchan los últimos veraneantes de la zona.

Y es que el modelo de gestión actual, repetido desde hace muchos años, está obsoleto. A nadie le interesa, como el reloj del coronel que todos rechazan cuando él se empeña en venderlo para obtener dinero que le ayude a sobrevivir. De ese abandono ha surgido la necesidad de un nuevo municipio, Entre Dos Mares.

Un territorio olvidado con proyectos de paseos marítimos durmiendo en cajones. O el lamentable paseo de Los Nietos, muchos años sin mantenimiento. Allí mismo aún hay viviendas sin alcantarillado. Y en La Manga sigue tolerándose el caos urbanístico, el del transporte público que tanto se ha criticado este verano, porque no llegan recursos como tampoco llegaba la ansiada pensión al coronel. Tan solo queda el Consorcio, con su asignación anual de 200.000 euros para atender necesidades de una población que en verano sobrepasa los 250.000 habitantes.

El último reducto de dos ayuntamientos, Cartagena y San Javier, para esconder su falta de interés por un territorio mágico al que se niegan a alimentar porque sus ojos siempre han estado vueltos hacia otro lado. Ese Consorcio inoperante en el que se escudan, es el gallo del coronel. Lean la novela y verán similitudes.