Mentira curricular de titulaciones universitarias
RAMÓN MADRID VICENTE
Viernes, 8 de agosto 2025, 01:00
Como profesor universitario jubilado, con más de 40 años de docencia en la universidad pública, en los campus de la Merced, Espinardo y Cartagena, doctor ... en Química y director de 9 tesis doctorales, calificadas unánimemente con 'cum laude', así como numerosos artículos de investigación publicados en 'JCR-ISI Journal Citation', he de reprochar el uso espurio por parte de algunos políticos de adjudicarse títulos no reconocidos por universidad alguna. Ello corresponde a una falta de respeto y, consecuentemente, elevados niveles de polarización de la población, consecuencia del enfrentamiento constante injustificado existente en la política española actual, del todo reprobable y muy pernicioso a corto plazo. Los políticos actuales no están a la altura que se debe esperar como representantes electos. España necesita una oposición precisa y no persecutoria.
La reciente noticia de una joven mujer aupada por su partido, presuntamente conocedores de la falsedad curricular, restando importancia y considerándolo oportuno para una mayor relevancia y nivel político y personal, no debemos aceptar que se repita. Esta persona ha dimitido, lo que la honra. Debería existir un control serio y democrático en las instituciones políticas y, en todo caso, las propias universidades opinar e informar sobre tales situaciones. No vale todo, hemos trabajado mucho y seguimos haciéndolo para conseguir que España sea un ejemplo en todos los sentidos, que nos ha permitido mejorar nuestra calidad de vida en paz y que esperemos se supere para nuestros hijos.
Como demócrata y respetuoso con mis semejantes, considero que debemos elevar nuestra formación ayudando a los más necesitados, valorando sobre todo el esfuerzo y la inteligencia.
