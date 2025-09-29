Genocidios sufridos y realizados por Israel

Tradicionalmente, hace décadas, los amos no tenían que dar explicaciones de lo que hacían con sus propiedades. Disponían de poder de decisión sobre sus animales, ... incluido el ganado, para abandonarlos, maltratarlos o matarlos, así como con las personas, derecho de pernada, abusos, maltratos o incluso matarlos con violencia. Por razones de lucha por los derechos humanos, las personas, también los animales, hoy día están protegidas legalmente, cosa que no ocurría antes. La total impunidad del amo no era delito ni tenía nombre.

Desde bien joven me ha preocupado el respeto y consideración con las personas, animales y plantas. Hoy está en boga el término genocidio, muy difundido por los medios, los partidos políticos, los sindicatos y numerosas manifestaciones. Sucede que dicho término, hoy reconocido como punible y perseguido en todo el mundo, fue nombrado y tipificado como grave delito por un joven judío israelita llamado Raphael Lemkin (1900-1950), mediante un largo proceso acuñado en el pasado siglo (1943), justo durante el conocido Holocausto/Shoa, que acabó con buena parte de su propia familia.

Siempre me han interesado los grandes científicos israelitas (el desarrollo de Microsoft Windows, chips, dispositivos médicos y, más próximo a la Región, la técnica de fertirrigación-riego inteligente). El físico alemán de origen judío Albert Einstein fue el máximo científico del siglo XX (efecto fotoeléctrico, teoría de la relatividad, movimiento browniano, equivalencia entre masa y energía, televisión, cámaras digitales...). Rita Levi-Montalcini, judía-sefardí (Turín), premio Nobel de Medicina (1986), falleció con 103 años. El fascismo de Mussolini no pudo con ella. En el plano cinematográfico, son y eran judíos Spielberg, Kubrick, los hermanos Coen... He visitado sinagogas como El Tránsito de Toledo, la de Lorca (a los pies del Parador Nacional). Museos, como el de Historia de los Judíos de Gerona, el Sefardí de Granada y el Centro Sefarad-Israel de Madrid (calle Mayor), entre otros.

Sucede que el actual Gobierno ultra de Israel, con su presidente a la cabeza, está realizando contra el pueblo palestino inocente e indefenso (niños, mujeres y mayores), no relacionados directamente con los terroristas palestinos, las mismas atrocidades que se hicieron con sus antepasados. Al ser denunciado justificadamente por nuestro Gobierno español, presidido por Pedro Sánchez, partidario de la separación en dos Estados libres, ha sido descalificado y difamado y, a través del ministro de Asuntos Exteriores, vetadas dos ministras. Esto es, en definitiva, el mundo al revés.