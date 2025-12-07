Derechas e izquierdas

La derecha política española, al igual que las europeas, se sustenta fundamentalmente en el gran capital, fortunas obtenidas durante años o heredadas, grandes compañías, etc. ... Hoy día obtienen grandes beneficios, produciéndose un aumento de las diferencias entre ciudadanos, incluso entre miembros de la misma empresa. Dichas organizaciones tienen lógicamente partidos que defienden sus intereses y propician la colaboración y el respeto mutuo con otros organismos esenciales como son la Justicia, la Iglesia Católica, el Ejército y las fuerzas de seguridad del Estado, así como medios de comunicación propios.

Esta estrecha comunión se acentuó durante las cuatro décadas de dictadura en nuestro país y mantiene su prolongación en democracia, algo disminuida, pero suficiente, tal y como demuestra la reciente condena del fiscal general, que supone un alivio para su familia y el propio fiscal, circunstancia totalmente esperada, al igual que ocurrirá presumiblemente con la esposa y el hermano del actual presidente del Gobierno.

La polarización extrema se inició durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero y se ha acentuado el acoso y derribo del Gobierno de izquierdas de Pedro Sánchez desde el primer momento por parte de la mal llamada en estos momentos oposición, se trata más bien de persecución. Estas actuaciones son de esperar que vayan en aumento, teniendo en cuenta que los gobiernos en los países más poderosos del mundo, EE UU, China y Rusia, autoritarios o dictatoriales, influyen negativamente en las democracias europeas y resto del mundo, apropiándose el poder a todos los niveles.

La población, sobre todo europea, a pesar del progreso de los partidos ultras antidemocráticos, debe organizarse política, económica y socialmente, incluso militarmente por seguridad y respeto a los derechos humanos, sin descuidar la contribución máxima posible a la sanidad y la educación universales. Apoyos sociales y control a los corruptos y corruptores