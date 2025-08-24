La política como negocio

Compartir

Nunca me cansaré de reivindicar la política como el mejor instrumento para el desarrollo, la cohesión y el bienestar de las sociedades humanas. Sin embargo ... y por desgracia, a la política no suelen llegar los mejores debido al desprestigio social de esta profesión, entre otras cuestiones, por los numerosos casos de corrupción que se suelen dar en el desarrollo de la misma. No abundan los que arriban a la política por vocación, por el afán de mejorar la vida de la gente. Más bien parece ocurrir lo contrario, que contemplaran la política como un negocio y el acceso a unas cotas de poder que no tienen parangón en otras profesiones.

De ahí el deseo irrefrenable y, a veces, los medios sin escrúpulos utilizados por los partidos políticos para alcanzar el poder. Poder que luego, en el peor de los casos, asigna dudosos contratos, reparte prebendas y otorga puestos y cargos sin tener en cuenta capacidades y méritos. No solo ocurre en España, la política a nivel mundial está causando gran desencanto y frustración, cuyas consecuencias nos interpelan como ciudadanos. En estos momentos en que los principales mandatarios del mundo parecen haber perdido la cordura, es el momento de la movilización, de alzar la voz contra el autoritarismo y de reivindicar el diálogo y la democracia como instrumentos que rescaten la política del fango al que la han arrojado.

