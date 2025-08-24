La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La política como negocio

Pedro Serrano

Domingo, 24 de agosto 2025, 07:06

Nunca me cansaré de reivindicar la política como el mejor instrumento para el desarrollo, la cohesión y el bienestar de las sociedades humanas. Sin embargo ... y por desgracia, a la política no suelen llegar los mejores debido al desprestigio social de esta profesión, entre otras cuestiones, por los numerosos casos de corrupción que se suelen dar en el desarrollo de la misma. No abundan los que arriban a la política por vocación, por el afán de mejorar la vida de la gente. Más bien parece ocurrir lo contrario, que contemplaran la política como un negocio y el acceso a unas cotas de poder que no tienen parangón en otras profesiones.

