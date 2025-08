Vivir mejor, pero ¿quiénes?

Frente a recientes afirmaciones del presidente del Gobierno sobre que «los españoles vivíamos mejor que hace siete años», es fundamental analizar los datos del Instituto ... Nacional de Estadística (INE) entre 2019 y 2024/2025 para valorar esa afirmación con rigor.

Entre 2019 y 2023, el ingreso medio por persona creció hasta situarse en 14.807 euros, un 2,3% más que en 2019. Una evolución positiva, aunque no extraordinaria. Asimismo, el Indicador de Calidad de Vida (IMCV) mejoró ligeramente hasta los 101,54 puntos, pero aún no ha recuperado el nivel de 102,03 alcanzado en 2019.

En cuanto a pobreza o exclusión social, la tasa AROPE cayó al 25,8% en 2024, reduciendo el riesgo respecto al año anterior, pero permaneciendo por encima del nivel de 2019, que se situaba en torno al 25,3%. El mercado laboral muestra una notable recuperación: en 2024 se crearon casi medio millón de empleos, y la tasa de paro bajó al 10,6%, alcanzando en 2025 un récord histórico con 22 millones de personas ocupadas.

No obstante, un 9% de la población declara tener «mucha dificultad» para llegar a fin de mes, un 36% no puede afrontar gastos imprevistos y un tercio no puede permitirse vacaciones fuera de casa, indicadores que no difieren sustancialmente de los de 2019. Por tanto, aunque ciertos indicadores macroeconómicos han mejorado ligeramente respecto a 2019, muchos ciudadanos no perciben un avance real en su bienestar diario. Una declaración como la del presidente necesita ir acompañada de matices: los ingresos han crecido, sí, pero la recuperación no ha sido plena ni homogénea. La percepción social, la falta de acceso a una vivienda digna, los bajos salarios y la desigualdad regional siguen limitando la sensación de «vivir mejor».

¿Recuerdan su frase del pasado: «Nadie se va a quedar atrás»? ¿Se imaginan cómo se sentirán quienes han visto retroceder su calidad de vida? Hay que tener mucho cuidado al manifestar algo que no es homogéneo ni real para una gran mayoría.