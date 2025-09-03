El siglo XXI se define en Tianjin

La cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) fue mucho más que una reunión de protocolo: fue un aviso al mundo. Allí se ... congregaron más de veinte líderes, entre ellos Xi Jinping, Vladímir Putin, Narendra Modi y Recep Tayyip Erdogan, en lo que ya se describe como el encuentro más trascendental de la historia de la organización. Y no es para menos: juntos representan al 42% de la población mundial. El acercamiento entre China e India, pese a sus tensiones, añade aún más peso a este bloque.

Con China como eje, la OCS desafía sin complejos el dominio de Occidente. No hablamos de un foro menor, sino de una plataforma que proyecta poder, coordinación y ambición global. Pekín no solo lidera: marca el ritmo de un siglo que se inclina hacia Asia. El contraste con Europa resulta casi humillante. Mientras en Tianjin se trabajó durante dos días completos, la reunión con la Unión Europea apenas sobrevivió 24 horas, improvisadas y con un resultado decepcionante. ¿Puede Bruselas competir con esa agenda? La prioridad china es evidente: mirar al Este, no a un socio europeo fragmentado y cada vez más irrelevante.

El siglo XXI no se definirá en Washington ni en Bruselas, sino en Asia. Y la pregunta para Europa es inevitable: ¿seguiremos mirando a Washington mientras China dicta las reglas desde Tianjin?