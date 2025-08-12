Realidades invisibles

Una parte importante de la sociedad española tiene dificultades para llegar a fin de mes. Al mismo tiempo, solo una minoría más acomodada puede afrontar ... imprevistos sin que ello suponga un golpe económico significativo. Esta realidad refleja un país que muchos responsables políticos parecen no querer ver: el de los ciudadanos que luchan cada día por sobrevivir entre tropiezos, carencias y adversidades de todo tipo.

La empatía por parte de las instituciones públicas brilla por su ausencia. En cierta forma, estamos regresando a aquella España del Siglo de Oro, donde la picaresca era la única vía para sortear un sistema injusto. Hoy lo vemos reflejado en la corrupción, en el uso personal de los recursos públicos y en las influencias que solo persiguen el beneficio de quien sabe aprovecharse del sistema. Porque, al final, todo gira en torno al dinero, sin importar cómo vive una gran mayoría de la población.

Hace años, Europa representaba una esperanza. Hoy, sin embargo, muchos la perciben como parte del problema. La desconexión entre los dirigentes y la realidad social pone en riesgo una unidad que costó décadas de sacrificio y dolor construir.

Somos diversos en etnia, religión, pensamiento y, sobre todo, en condiciones económicas. Reconocer esta diversidad es el primer paso para construir una sociedad más justa y cohesionada, pero para lograrlo necesitamos educación. Una ciudadanía crítica y bien formada es la mejor defensa frente a la desigualdad, el abuso de poder y la indiferencia institucional.