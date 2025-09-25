Entre pantallas y soledades
PEDRO MARÍN USÓN
Jueves, 25 de septiembre 2025, 01:13
Es difícil hablar del ser humano actual sin pensar en la paradoja que vivimos. Poco a poco nos hemos convertido en personas que necesitan pedir ... permiso para casi todo. Un roce casual en el transporte público puede levantar suspicacias, e incluso gestos tan cotidianos como entregar unas monedas parecen estar bajo sospecha.
Mientras tanto, no tenemos reparo en pasar horas acariciando las pantallas táctiles, sin pensar en los perjuicios que pueden acarrear. El acoso en redes sociales es un ejemplo claro de los riesgos que asumimos con naturalidad.
El ser humano necesita abrazos, gestos de cariño y contactos que transmitan bondad. Sin embargo, en el terreno enmarañado en el que nos encontramos, esos gestos simples se han vuelto escasos y difíciles de ofrecer. La soledad no deseada crece en nuestras relaciones personales, y en buena medida la está ganando una tecnología a la que hemos confiado gran parte de nuestro tiempo, de nuestro futuro y de nuestro bienestar.
