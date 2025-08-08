Nostalgia y temperatura
PEDRO MARÍN USÓN
Viernes, 8 de agosto 2025, 01:00
Cuando Joan Manuel Serrat cantaba aquello de «quizás porque mi niñez sigue jugando en tu playa...», hablaba de un Mediterráneo vivo, azul, familiar, casi eterno. ... Ese mar que formaba parte del paisaje emocional de varias generaciones, un símbolo de pertenencia, de cultura, de raíz.
Pero el Mediterráneo de hoy ya no es el de aquella canción. En los últimos 40 años, el cambio ha sido tan sutil como constante, tan lento como implacable. Hoy sabemos que la temperatura de sus aguas no deja de subir, que su equilibrio natural se tambalea y que ese mar que antes nos abrazaba, ahora da señales claras de asfixia. Lo hemos ido calentando poco a poco, como quien olvida una olla al fuego.
Este proceso no empezó ayer. Llevamos décadas vertiendo en él no solo nuestros residuos físicos, sino también nuestra indiferencia y nuestra inercia. Se ha alterado la biodiversidad marina, los patrones climáticos y las actividades económicas que dependen de su salud. Las especies autóctonas sufren, los corales se blanquean, las medusas proliferan y la vida marina se adapta... o muere.
La huella es también humana. Las costas se han urbanizado sin pausa. Las aguas se han contaminado y las temperaturas se han vuelto extremas. Y todo esto ocurre mientras el Mediterráneo sigue ofreciéndonos puestas de sol, canciones de infancia y vacaciones de postal. Pero debajo de esa superficie que aún parece tranquila, se gesta una crisis silenciosa.
Si dejamos que el Mediterráneo siga cociéndose a fuego lento, no solo perderemos un mar: perderemos una parte esencial de nosotros mismos.
