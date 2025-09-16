Un mercado laboral sin relevo
PEDRO MARÍN USÓN
Martes, 16 de septiembre 2025, 00:14
Los últimos datos publicados muestran una realidad preocupante: la edad media de los trabajadores en España supera ya los 43 años, y en sectores clave ... como la administración pública, la sanidad o la educación, la presencia de empleados mayores de 55 años ronda el 30%. Mientras tanto, los sectores con más jóvenes –hostelería, actividades artísticas o comercio– apenas logran absorber a una parte reducida de ellos.
Este envejecimiento del mercado laboral no es una simple curiosidad estadística: es un síntoma de un país que no está ofreciendo oportunidades suficientes a sus jóvenes. Si los profesionales con más experiencia se jubilan en masa en los próximos años, ¿quién sostendrá los servicios públicos, la innovación y la productividad que necesitamos para crecer?
No se trata de enfrentar generaciones, sino de crear un relevo equilibrado. Urge diseñar políticas activas de empleo juvenil, incentivar la formación continua y facilitar el acceso de los recién titulados al mercado de trabajo. De lo contrario, España corre el riesgo de afrontar un futuro con menos trabajadores, más cargas sobre los activos y un sistema económico debilitado.
El envejecimiento es natural, pero que la juventud no encuentre su lugar en el mercado laboral es una enfermedad que un país moderno no puede permitirse.
