Incumplimiento constitucional

Pedro Marín Usón

Sábado, 4 de octubre 2025, 07:27

Han pasado tres años sin que se presenten los Presupuestos Generales del Estado, a pesar de que el plazo del 30 de septiembre ha sido ... superado. Este retraso es un claro incumplimiento del mandato constitucional al Ejecutivo. ¿Cuánto tiempo vamos a seguir así? Los ciudadanos pagamos impuestos de manera puntual y responsable, pero no vemos reflejado ese esfuerzo en las transformaciones necesarias para nuestro país. ¿Es esto justicia? Los bonos del Tesoro generan intereses para quienes prestan dinero al Estado; ¿no debería aplicarse un principio similar a los impuestos que abonamos cuando no se destinan a su fin adecuado? Si el dinero con el que hemos contribuido no se traduce en beneficio social, los Presupuestos pierden su sentido. Incluso podría plantearse, aunque parezca extremo, la idea de compensación por la falta de retorno, tal como se aplican intereses a retrasos en pagos ciudadanos.

