Escribir sin fronteras
PEDRO MARÍN USÓN
Miércoles, 8 de octubre 2025, 00:54
En Occidente, la pluma marcó durante siglos la manera de escribir, trazo a trazo, palabra a palabra. En Oriente, el pincel hizo lo propio, con ... movimientos que combinaban arte y comunicación. Dos hemisferios, dos tradiciones, dos formas de registrar la memoria y el pensamiento humano.
Hoy, sin embargo, esa distancia se ha acortado: ambos mundos comparten la escritura digital. Teclados, pantallas táctiles y aplicaciones inteligentes permiten que cualquier persona, desde cualquier lugar, pueda expresar ideas, contar historias o crear documentos con rapidez y precisión. La pluma y el pincel han cedido espacio a un lenguaje universal: el de la escritura digital.
Este fenómeno refleja algo más que una simple tecnología: es un espejo de la globalización y la universalización del conocimiento y la comunicación. Herramientas que antes estaban ligadas a culturas, tradiciones y geografías específicas ahora trascienden fronteras, conectando hemisferios y generaciones.
La escritura digital nos recuerda que el mundo evoluciona, pero también que nuestras raíces culturales siguen presentes. La historia de la pluma y el pincel no desaparece; se integra en un nuevo ecosistema donde la creatividad y la expresión humana son verdaderamente globales. Mientras tanto, los sistemas de gobierno siguen anclados en el pasado, ajenos a la velocidad con que la sociedad, la cultura y la comunicación avanzan.
