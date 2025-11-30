¿Estamos en una burbuja de la IA?

Diversos medios advierten sobre el riesgo de un 'crash' financiero provocado por la euforia de la IA, y la alerta no podría haber llegado en ... mejor momento. Estamos ante un entusiasmo masivo por la inteligencia artificial que podría tener consecuencias graves: inversiones especulativas, modelos de negocio poco sostenibles y una deuda oculta en mercados privados.

Resulta inquietante la comparación con otras burbujas históricas: aunque no será necesariamente un colapso al estilo de 1929, es casi imposible que no se repita algo parecido a 1999, en pleno 'boom' del 'puntocom'. Muchos responsables de IA y finanzas reconocen el peligro, pero pocos parecen querer levantar la voz con fuerza.

La realidad es que este fervor no solo es económico, sino también narrativo. Si la IA deja de ser la promesa de beneficios infinitos, ¿qué pasará con las valoraciones de las grandes tecnológicas? ¿Quién asumirá el coste si la 'revolución' tarda más de lo esperado? Además, existen factores estructurales que podrían exacerbar el problema, como la falta de infraestructura energética para sostener el despliegue masivo de IA.

No basta con soñar con un futuro brillante: necesitamos reguladores alerta, líderes que no callen el riesgo y una reflexión seria sobre el precio real de esta euforia. Porque, cuando los mercados se montan en el tren de la IA sin freno, el riesgo ya no es solo tecnológico: es financiero y social.

Estamos sumidos en una montaña rusa energética y tecnológica.