Lo artificial como norma

Cuando pronunciamos la palabra artificial, es inevitable pensar en la IA. Pero no solo estas herramientas son artificiales. El tipo y ritmo de vida que ... llevamos no es natural. Un ejemplo son los móviles al convertirse prácticamente en una extensión de nuestro organismo. ¿Se han preguntado en una reunión de adultos el tiempo que se pasa sin interactuar con esta herramienta? No queremos que nuestros pequeños usen las pantallas, por el perjuicio para su salud y formación, pero lo que ven en sus mayores no es el lápiz y papel que se les pone delante para que se entretengan.

El entorno que hemos creado es determinante para el estilo de vida que llevamos, donde lo artificial, el móvil, no es algo natural, se impone en nuestro día a día. Algo no estamos haciendo bien en esta sociedad de prohibiciones, mientras se hace un uso indeterminado y excesivo de unas herramientas que poco o casi nada están sirviendo para hacer una sociedad mejor y con mayor bienestar.

