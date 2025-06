La otra cara de las fiestas patronales de Churra

Las fiestas patronales de la pedanía murciana de Churra regresaron este año cargadas de espectáculo, fuegos artificiales y promesas de inclusión, pero también con una ... creciente sombra de personalismo y exclusión. Lo que se anuncia como una celebración «para todos», se revela, tras el decorado, como un evento gestionado desde el egocentrismo, con escasa participación vecinal real y una clara falta de transparencia institucional.

El actual alcalde pedáneo ha convertido las fiestas en un escaparate donde él es el protagonista absoluto. Desde su discurso de «fiestas inclusivas» hasta la quema del demonio –un acto inventado recientemente, ajeno a las tradiciones locales–, todo gira en torno a su figura. A lomos de la carroza principal, saluda desde lo alto mientras lanza juguetes, rodeado de aplausos que parecen más dirigidos al espectáculo que al contenido.

Durante el pregón, papel que también asume personalmente cada año, entrega reconocimientos a vecinos destacados por su labor durante el año. Sin embargo, incluso este gesto se ve enturbiado por decisiones difícilmente justificables. Uno de los premiados, al no poder asistir, delegó en otra persona para recoger el galardón. Esa persona, casualmente miembro de la junta municipal de un partido de la oposición, fue ignorada públicamente. No se le mencionó. No se le permitió representar al premiado.

Y no es un caso aislado. Se otorgaron reconocimientos a personas que no participaron en acciones solidarias clave, como la recogida de donaciones para los afectados por la dana del pasado mes de octubre, mientras otras que sí se implicaron activamente no recibieron ni un agradecimiento. El patrón parece repetirse: algunos de los nombres olvidados tienden a coincidir con los de miembros de la oposición.

El discurso inaugural también dejó ausencias notables. Se agradeció la presencia de concejales y autoridades, pero se omitió a los miembros de la Junta Municipal presentes en el acto. Otra vez, todos ellos pertenecientes a la oposición.

La organización de las fiestas patronales ha sido opaca. El resto de vocales de la Junta no ha tenido participación en la planificación ni ha sido informado previamente del programa. No existe un canal oficial de comunicación de la Junta Municipal; toda la difusión se hace a través de perfiles personales del pedáneo, y solo cuando resulta evidente, se emplea el nombre institucional.

La percepción es clara: las fiestas tienen dueño.

Además, lejos de ser inclusivas, las fiestas presentan barreras evidentes: cohetes a altas horas de la madrugada que impiden el descanso de muchos vecinos, personas con hipersensibilidad auditiva o necesidades especiales, y calles sin acondicionar ni accesibles, lo que margina a quienes tienen movilidad reducida. ¿Inclusión? Solo en los discursos.

Pero no siempre fue así. En 2015, un alcalde pedáneo jubilado, de 73 años, asumió el cargo con un objetivo claro: recuperar unas fiestas que llevaban dos décadas sin celebrarse. Bajo su gestión, volvieron las festividades en honor a San Isidro y a la Virgen de la Encarnación, las paellas gigantes, los pasacalles desde su ubicación original, los juegos infantiles, el trenecito, la esperada fiesta de la espuma y las noches de música para jóvenes y mayores. Fiestas con identidad, sin protagonismos innecesarios, hechas por y para los vecinos.

Hoy, ese espíritu parece haberse perdido. La fiesta se ha transformado en un ejercicio de autobombo, donde el foco no está en la comunidad, sino en quien se presenta como su representante. Las fiestas de Churra, en su formato actual, no son para todos. Son para unos cuantos.