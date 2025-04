Detrás de las flores: otra historia de Cieza

Así como el director David Lynch sentenció la realidad de la sociedad americana con la maravillosa escena de apertura de la película 'Terciopelo azul' (1986), ... yo trato de hacer lo propio con la verdad silente de mi pueblo con un paneo lento de cámara que va desde un suelo casi desértico hasta el agua que resbala por la nuca de un jornalero que intenta esquivar el golpe de calor.

Cuando Cieza deja de ser terreno fértil para teléfonos móviles absurdamente caros en espacios que solo conocen manos de lija que no conjugan el verbo descansar, da comienzo un ritual igual de coreografiado, aunque bastante menos publicitado que el que trae la floración.

Es entonces cuando el campo ya no viste de rosa, sino de colores más propios de un incendio, cuando da comienzo el desfile de temporeros que corren de las autoridades –mientras estos tratan de tú y estrechan la mano del patrón–, de pies que se arrastran calle abajo mientras vuelven a casa tras otra jornada ilegal en las cooperativas donde llegan los frutos que meses atrás fueron material para compartir en redes sociales, de dolores superpuestos en el discurrir de vidas que no han parado a dar un segundo de aliento.

Los campos que me dieron de comer no oyen más que la sinfonía desafinada de llantos a escondidas de padres por no poder ver crecer a sus hijos. No conocen más olores que el del sudor ajeno, el de la fruta que no sirve para el comercio fermentándose en el suelo y del último sorbo de cerveza caliente que sirve como único asidero a la vida después de ocho horas bajo el sol.

Los campos en los que trabajaron mis ancestros miran como recién caídos del cielo a quien no se le permitió nunca levantar la cabeza más allá del horizonte. El pueblo, que es mi casa, no se reconoce en los paisajes de ensueño ni los campanarios bañados en luces color pastel. Mi pueblo tiene la vista cansada por la abrasión del sol, el moreno tatuado en las zonas que no cubre la ropa, guarda con dolor la imagen de una avenida llena de temporeros suplicando por un día de trabajo muchas horas antes del amanecer, de la dignidad en carne viva repasando una vida de errores para mirar de frente al primero y preguntarle por qué.

Las calles que piso hoy no beben vermut en un mediodía que adelanta la primavera, las calles de Cieza desayunan en vaso y escupen al cielo los días en los que recuerdan que la tierra que ahora le hierve bajo los pies fue unos meses atrás una atracción de domingo por la mañana.

Cada esquina guarda el vómito de palabras detenidas entre los dientes y un manto de color rosa tapa durante unas semanas la historia de un pueblo forzado a esconder dentro de su puño las espinas, mientras enseña sonriente sus flores.