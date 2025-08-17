Poder absoluto
OLGA SANTISTEBAN
Domingo, 17 de agosto 2025, 22:53
«Disponemos de un poder absoluto», frase clave de la película dirigida y protagonizada por Clint Eastwood 'Poder absoluto'. El genial Gene Hackman representa a ... un presidente de Estados Unidos, un personaje ruin, corrupto y perverso, que utiliza el abuso de poder y todos los resortes a su alcance –que implican a poderes políticos y agencias gubernamentales– para encubrir un crimen, el de su amante. Quienes hayan visto la película sabrán el desenlace.
Todo esto viene a cuento de que, aunque sea una ficción, los actuales y reales Estados Unidos tienen una suerte de presidente que ejerce un poder absoluto, componiendo un personaje nada ficticio, pero seguro que con algún 'cadáver' por esconder, igual que el personaje de Hackman, e igualmente rodeado de poderes políticos tan siniestros como los de la ficción de la película.
Disponemos de un poder absoluto. Dios nos pille confesados a este lado y al otro lado del Atlántico.
