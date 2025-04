No es solo un día

Compartir

El 8M fue un día de visibilidad, pero la igualdad no se consigue con un día al año. El 7 de abril, Día Mundial de ... la Salud, no se mencionó la desigualdad médica que sufren muchas mujeres. La igualdad no debe depender de la agenda mediática. Necesitamos voluntad política, conciencia ciudadana y acción permanente.

