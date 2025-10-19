A mi amigo Pepe Soto
MIGUEL GARCÍA RUIZ
Domingo, 19 de octubre 2025, 23:10
La vida es un caminar hacia la meta, y el premio, aunque parezca grotesco, es la muerte. En ese caminar, Pepe Soto has dado siempre ... muchas alegrías. Tu carácter, tu sentido del humor, han sido las semillas que han calado y fructificado en muchas gentes, pero sobre todo en un grupo de compañeros que estaban esperando cada mes tu presencia en esas comidas de hermandad en las que tú eras el principal actor. Tu sonrisa, tu dominio, el chiste jovial y rápido, lleno de ironía, calaba en el grupo como si fueras a pregonarnos un mundo nuevo, de alegría, vitalidad, fuerza. No te has ido, amigo Pepe, porque nos has dejado una huella, la más relevante, el optimismo de vivir, la gracia fácil que propiciaba la felicidad a todos los que compartíamos mesa. Desde donde te encuentres, que debe ser el cielo, nos contarás el último chiste y nos abrirás tu corazón como has hecho siempre, para que la vida de tus compañeros siga siendo un mundo mejor.
