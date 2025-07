El virus de la desinformación se propaga cual plaga sin escrúpulos y, así, el gen necio se expande y multiplica por el mundo.

–¡Las ... vacunas son un fraude! ¿Cómo voy a confiar en algo que impone el Gobierno? ¡No hay pruebas de que funcionen! Y algún académico asegura que nos implantan un microchip. ¡Nos quieren controlar!

–Las vacunas están respaldadas por décadas de investigación científica y millones de estudios. Los datos demuestran que han salvado millones de vidas. No te las imponen y no son para controlarte.

–¡Eso decís, pero son estadísticas manipuladas! ¿Y si las vacunas nos hacen más daño? ¡Cada vez escucho más historias de gente que se siente mal tras vacunarse!

–Es importante diferenciar entre efectos secundarios raros y beneficios generales. Las reacciones graves son extremadamente infrecuentes y, en la mayoría de los casos, mucho menos peligrosas que la enfermedad que previenen. Además, los casos que mencionas no son la norma, son excepciones. No debes dejarte influenciar por las estupideces del populismo derechista disfrazado de ciencia que se va inoculando en la sociedad.

–No, no me convences. No quiero que me metan algo extraño. ¡El cuerpo tiene su propio sistema inmunológico! ¡Nunca me he vacunado y nunca he enfermado gravemente!

–Sí, el sistema inmunológico es increíble, pero las vacunas son para adiestrarlo y enfrentar enfermedades graves sin tener pasar por los riesgos de la enfermedad, porque entrenan al cuerpo de forma segura para reconocer y luchar contra los virus sin poner en riesgo nuestra salud. La única meta es salvar vidas. Y la ciencia, y las estadísticas, son claras: las vacunas salvan vidas; son una herramienta para protegernos.

–Eso dicen para hacer caja. ¡Seguro que hay conspiraciones detrás de todo esto!...

Lo dicho: el gen necio.