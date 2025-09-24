Igualdad que olvida la diferencia

Acabo de ver 'F1. La película' y no puedo dejar de pensar en una frase: «Hay un tipo nuevo. Es viejo. Es despreciable. Pero es ... veloz». La dice el personaje de Joshua Pearce sobre Sonny Hayes, el piloto veterano interpretado por Brad Pitt. Y aunque suena provocadora, encierra una verdad que va más allá del automovilismo: la diferencia no es una debilidad, es una identidad que merece respeto.

En una sociedad obsesionada con declarar que todos somos iguales, olvidamos que la igualdad no consiste en borrar lo que nos hace únicos. No somos iguales en edad, origen, habilidades, trayectorias, circunstancias personales ni formas de pensar. Y eso no es un problema, es una realidad que debe asumirse con responsabilidad. Fingir que no existen las diferencias o que no importan puede terminar marginando a quienes más necesitan ser reconocidos en su singularidad.

El caso del atleta Martín Fiz, que sigue compitiendo en maratones internacionales a sus 62 años, lo confirma. «No corro para demostrar que soy igual que los jóvenes. Corro para demostrar que la diferencia también tiene mérito», dijo tras completar el maratón de Berlín. Su ejemplo también nos recuerda que la verdadera justicia no nace de tratar a todos igual, sino de tratar a cada uno con el respeto que merece su diferencia. La igualdad ante la ley es imprescindible. Pero la igualdad social debe construirse desde la diversidad, no contra ella. Porque solo cuando asumimos nuestras diferencias como responsabilidad mutua, podemos avanzar hacia una sociedad verdaderamente justa.