Atención y rendimiento

Es importante considerar que la capacidad atencional y el rendimiento cognitivo dependen bastante del descanso y de la alimentación. Y también de la base. Si ... se tienen saberes básicos y estructurales, la tendencia a seguir completando estructuras, mejora la capacidad atencional. Es importante también considerar que podemos aprender a captar la atención de nuestros alumnos o de nuestros votantes. Es importante decir que muchos políticos más que saber captar la atención, lo que saben bien es desviarla.

Dicho esto quiero volver a lo importante. Primero, los desfavorecidos lo tienen peor, porque se nutren mal y por más razones. Segundo, su entorno no les proporciona los principales saberes estructurales. Los desfavorecidos no 'maman' estos saberes. Es decir, en su entorno no se habla, ni se interacciona en función de estos. Pongo algunos ejemplos: la estructura del átomo, con esas partículas que giran alrededor del núcleo. La idea básica de corriente, o circulación. La ley de la oferta y la demanda. La relación causa efecto. Como decía, las expresiones de los pobres no incluyen estas ideas. Los pobres no actúan considerándolas. Ideas que por ser estructurales nos ayudan a comprender el mundo que nos rodea.

