Propuesta de mejora de la línea de bus 39 B en Murcia
MARÍA MORENO SÁNCHEZ
Domingo, 14 de septiembre 2025, 07:57
He empezado este curso académico en la UMU, en el Campus de Espinardo. Vivo en Ronda Sur y me veo obligada a emplear más de ... una hora para llegar a mi facultad combinando autobús y tranvía, ya que esta barriada carece de enlace directo y sigue aislada del resto de la ciudad, y de sus líneas de autobuses. He investigado, y creo que se puede solucionar fácilmente con el autobús 39 B, si comenzara su servicio en Ronda Sur (parada en Mesa del Castillo). Se necesitarían máximo 6 minutos más, ya que actualmente arranca de la parada al inicio de la avenida de Pío Baroja. Con ello daría servicio a Ronda Sur y las pedanías cercanas. Ruego que se estudie esta propuesta.
Muchas gracias de antemano.
