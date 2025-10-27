La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Agradecimiento a los alcaldes de Lorquí y Alguazas

MARÍA MARTÍNEZ GARCÍA

Lunes, 27 de octubre 2025, 23:44

A la atención de Joaquín Hernández, alcalde de Lorquí, y de José Gabriel García Bernabé, alcalde de Alguazas, los estudiantes de Formación Profesional y de ... la Escuela Oficial de Idiomas de la Vega del Segura queremos expresarles nuestro más sincero agradecimiento por su apoyo decidido a la juventud y a la educación. En unos momentos en los que la mayoría de municipios siguen sin ofrecer alternativas reales para facilitar el transporte estudiantil, Lorquí y Alguazas se han convertido en un verdadero ejemplo de compromiso, sensibilidad y acción.

