Agradecimiento a los alcaldes de Lorquí y Alguazas

A la atención de Joaquín Hernández, alcalde de Lorquí, y de José Gabriel García Bernabé, alcalde de Alguazas, los estudiantes de Formación Profesional y de ... la Escuela Oficial de Idiomas de la Vega del Segura queremos expresarles nuestro más sincero agradecimiento por su apoyo decidido a la juventud y a la educación. En unos momentos en los que la mayoría de municipios siguen sin ofrecer alternativas reales para facilitar el transporte estudiantil, Lorquí y Alguazas se han convertido en un verdadero ejemplo de compromiso, sensibilidad y acción.

Su iniciativa de garantizar un bonobús gratuito o subvencionado para los estudiantes no solo alivia la carga económica de muchas familias, sino que también demuestra que cuando existe voluntad política, se pueden generar cambios que impactan directamente en la vida de los jóvenes.

Mientras muchos seguimos luchando por conseguir un trato igualitario respecto a otros niveles educativos, ustedes han sabido escuchar nuestras necesidades y actuar con responsabilidad y empatía. Gracias a sus políticas, muchos compañeros y compañeras pueden desplazarse cada día a sus centros formativos sin tener que renunciar a estudiar por motivos económicos.

En el caso de Alguazas, queremos destacar especialmente la extensión del bonobús a los alumnos de la Escuela Oficial de Idiomas, una medida pionera que refleja una visión inclusiva y moderna de lo que debe ser el apoyo a la formación en todas sus etapas. En Lorquí, su apuesta firme por el transporte gratuito para los jóvenes de FP ha marcado una diferencia que valoramos profundamente.

Les damos las gracias por creer en nosotros, por valorar la Formación Profesional como una vía digna y esencial para el futuro de nuestra Región, y por demostrar que las palabras pueden convertirse en hechos cuando existe un verdadero compromiso con la educación.

Ojalá su ejemplo sirva de inspiración para otros ayuntamientos de la Vega del Segura y de toda la Región de Murcia. Porque invertir en la juventud es invertir en el futuro, y ustedes lo están haciendo realidad. Con gratitud y respeto.