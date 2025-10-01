El trabajo dignifica
MARÍA FAES RISCO
Miércoles, 1 de octubre 2025, 01:17
Porque el trabajo dignifica al hombre, no entiendo que este Gobierno que se autodenomina progresista no permita, mediante un decreto ley, que esos cientos de ... miles de migrantes en situación ilegal no puedan tener la dignidad de poder trabajar. Hay tantos bosques y barrancos que limpiar... No entiendo que los partidos que comparten Gobierno o los que le sustentan permitan esta situación. Parece que el PP, por fin, tiene una mirada más realista. Veremos.
