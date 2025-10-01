La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El trabajo dignifica

MARÍA FAES RISCO

Miércoles, 1 de octubre 2025, 01:17

Porque el trabajo dignifica al hombre, no entiendo que este Gobierno que se autodenomina progresista no permita, mediante un decreto ley, que esos cientos de ... miles de migrantes en situación ilegal no puedan tener la dignidad de poder trabajar. Hay tantos bosques y barrancos que limpiar... No entiendo que los partidos que comparten Gobierno o los que le sustentan permitan esta situación. Parece que el PP, por fin, tiene una mirada más realista. Veremos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven rescata en el puerto de Cartagena a la dueña de Los Churrascos: «Mohamed me ha salvado la vida»
  2. 2 Consulta los municipios de la Región de Murcia donde más ha llovido en las últimas horas
  3. 3 El coletazo de la borrasca provoca el corte del tráfico en la autovía de La Manga durante una hora
  4. 4 El coletazo de la borrasca provoca el corte del tráfico en la autovía de La Manga durante una hora
  5. 5

    El hotel Arco de San Juan de Murcia reabrirá en la primavera del próximo año: así será el primer cinco estrellas de la ciudad
  6. 6

    Los alcaldes del Noroeste de la Región de Murcia exigen más información sobre el almacén de carbono
  7. 7 Este producto que tiras por el fregadero es un elixir para tus plantas: el abono natural más barato
  8. 8

    Vox tantea al PSOE para intentar echar al alcalde de Cieza tras perder la moción de confianza
  9. 9

    La línea Murcia - Alicante se hará en tren y autobús este fin de semana por unas obras ferroviarias
  10. 10

    Sacan a subasta los primeros 14 solares del centro de Cartagena cuyos dueños no construyen

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El trabajo dignifica