La subida del IBI en Molina de Segura

A estas alturas de junio ya sabemos que con la actualización del catastro después de 23 años en nuestro municipio, unos inmuebles se han devaluado ... y otros se han revalorizado. Lo normal después de tanto tiempo. Lo que ya no está tan claro es por qué, aunque el actual alcalde firmó ante notario que no iba a subir los impuestos, ha decidido subir el valor impositivo en los bienes rústicos hasta el 0,8000%, cuando la Ley de Haciendas Locales le habría permitido bajarlo para no añadir otra subida más.

También habría podido bajar el coeficiente municipal de 1,00 que aplica a la base imponible, pues ha puesto el más elevado. Tampoco lo ha hecho. Y para colmo de males, anunció a bombo y platillo que para aquellas personas que vieran incrementado su IBI, la subida sería escalonada a lo largo de 10 años. Pues tampoco ha sido así para muchos propietarios de zonas rústicas en las llamadas zonas en desarrollo. Que usted tenga que pagar 30 euros más este año que el anterior es llevadero. Pero si multiplicamos esa supuesta subida anual por 10 años nos lleva a 300 euros de subida que ahora en 2025 tenemos que hacer en un único pago los vecinos de estas zonas rústicas. Pues así estamos en Molina y aquí ningún responsable municipal da una explicación de la causa de este atropello ciudadano.

