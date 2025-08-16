Pensar distinto

Compartir

Lo más maravilloso de toda persona es poder pensar en libertad, poder expresarse según cree y no tener miedo a ser tachada de nada ni ... por nadie por su ideología. Pensar, creer y tener distintas ideologías no es ser enemigo, estar enfrentados o no aceptarse. Ese es el gran problema de todos los ciudadanos que se hunden en sus radicalismos y esclavitudes. Los que lo hacen es porque dentro de ellos hay principios de tiranía y bastante maldad. Hubo un tiempo, al principio de la Transición, en que llamar comunista a una persona era algo no agradable, ahora decir a cualquiera facha o de derechas parece desagradable. Ni lo uno ni lo otro debiera ser repudiable ni ofensivo.

