Pensar distinto
MANUEL IBÁÑEZ
Sábado, 16 de agosto 2025, 07:12
Lo más maravilloso de toda persona es poder pensar en libertad, poder expresarse según cree y no tener miedo a ser tachada de nada ni ... por nadie por su ideología. Pensar, creer y tener distintas ideologías no es ser enemigo, estar enfrentados o no aceptarse. Ese es el gran problema de todos los ciudadanos que se hunden en sus radicalismos y esclavitudes. Los que lo hacen es porque dentro de ellos hay principios de tiranía y bastante maldad. Hubo un tiempo, al principio de la Transición, en que llamar comunista a una persona era algo no agradable, ahora decir a cualquiera facha o de derechas parece desagradable. Ni lo uno ni lo otro debiera ser repudiable ni ofensivo.
