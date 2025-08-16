La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Pensar distinto

MANUEL IBÁÑEZ

Sábado, 16 de agosto 2025, 07:12

Lo más maravilloso de toda persona es poder pensar en libertad, poder expresarse según cree y no tener miedo a ser tachada de nada ni ... por nadie por su ideología. Pensar, creer y tener distintas ideologías no es ser enemigo, estar enfrentados o no aceptarse. Ese es el gran problema de todos los ciudadanos que se hunden en sus radicalismos y esclavitudes. Los que lo hacen es porque dentro de ellos hay principios de tiranía y bastante maldad. Hubo un tiempo, al principio de la Transición, en que llamar comunista a una persona era algo no agradable, ahora decir a cualquiera facha o de derechas parece desagradable. Ni lo uno ni lo otro debiera ser repudiable ni ofensivo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre de 65 años en Murcia tras dispararse accidentalmente con un arma
  2. 2 Un hombre, en la UCI tras atragantarse al comer un bocadillo en San Javier
  3. 3 Euromillones: Comprobar resultados de hoy viernes 15 de agosto de 2025
  4. 4 Llega lo peor de la ola de calor a la Región de Murcia: Aemet activa el aviso rojo por temperaturas de hasta 45 grados
  5. 5

    Muere Javier Lambán, el expresidente aragonés que se opuso a Sánchez
  6. 6 El Murcia rompe el acuerdo de patrocinio con la familia Gálvez
  7. 7 Una guía para sobrevivir al 15 de agosto en la ciudad de Murcia
  8. 8

    Ser abonado del Real Murcia tiene premio
  9. 9

    La UMU retrocede en el ranking de universidades mundiales
  10. 10

    El desinterés de la industria minera obliga a ofertar permisos para nuevos yacimientos en la Región de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Pensar distinto