El miedo al diferente

El filósofo Emmanuel Lévinas habla en su libro 'Totalidad e Infinito' en estos términos: «El otro asusta e inquieta la morada del yo». Los episodios ... de islamofobia recientes son un buen ejemplo de ello. Los pueblos murcianos de Torre Pacheco y Jumilla han actuado odiosamente contra el miedo que les inspira la diferencia, el extranjero, el que habla otra lengua, tiene otro credo y, en fin, otra cosmovisión.

Hace años que vaticinaron esta sociedad mestiza y el vandalismo consiguiente. Estos actos se hallan horadados de odio por cuanto de miedo hay al diferente. Vivir con extraños causa ese susto e inquietud de la que habla el filósofo. ¿Cómo voy a entregar mi amistad y vecindad a semejantes seres? Es necesario que el paso del tiempo esculpa la figura de la tolerancia y el respeto recíprocos.

Aun así, en ningún caso está justificada la conducta que aquellos ultras desarrollaron contra la comunidad árabe, tomando como excusa el apaleamiento a un ciudadano español. Son las leyes las que se encargan de aplicar la justicia. Estos problemas no se resuelven por la vía del linchamiento o de lo que se ha venido en llamar «cacería». ¡Pardiez, somos humanos! ¡Demostremos el civismo que nos caracteriza!

El segundo episodio de islamofobia tuvo lugar en Jumilla, cuyo Ayuntamiento ha vetado las ceremonias religiosas islámicas en centros deportivos municipales. Sin embargo, porfían por reclutarlos para desarrollar las duras tareas del campo a pleno sol (más en la canícula), que nuestros compatriotas rechazan plenamente.

¿Qué daño pueden causar los musulmanes celebrando su fiesta del cordero o el fin del ramadán en el polideportivo municipal? Este es un ejemplo de craso egoísmo español. Y no olviden que un murciano y español es quien estas letras escribe, mostrando, a la par, una ingente vergüenza ajena.

Apelo al civismo de Torre Pacheco y Jumilla, así como de futuros pueblos de la Región que quieran seguir sus pasos. En este punto, manifiesto mi disenso con Maquiavelo: no, «los hombres no son malos de no ser que la necesidad les torne buenos», sino que «son malos (recuérdense los recientes hechos) a no ser que la necesidad les torne buenos». Rezo, pues, porque llegue cuanto antes esa necesidad. Y todos habitemos la misma tierra en condiciones de tolerancia, término que el Diccionario de la RAE expresa así: «Respeto y consideración hacia opiniones y prácticas contrarias, aunque repugnen a las nuestras». Que así sea.