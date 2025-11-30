Luces de vanidad

En el mes de julio ya se vende Lotería de Navidad, y en octubre ya puede usted comprar turrón y roscón de Reyes en las ... grandes superficies comerciales. En noviembre se enciende el alumbrado navideño. ¿Y qué haremos en diciembre? ¿Qué haremos el 24 de diciembre y siguientes? ¿Podemos ir a bañarnos a la playa y tomar un Martini en el chiringuito de turno?

Es el comercio el que domina el mundo. Los grandes empresarios han constatado que la gente compra lo que ve en el expositor, sea el mes que sea. De ahí la confusión que estos días se apodera de mí. Este trasiego de fechas para no respetar la Natividad del Señor, la conmemoración de la venida del Mesías, es otro cambio espectacular. Pero no perjudica al planeta, sino a los pequeños comerciantes, que nutren a los vecinos de la pedanía cuando no pasa la gran superficie como una apisonadora, anulándolos por completo. Y es esta injusticia la que denuncio en la carta.

Hemos cambiado la fecha de un hito histórico para mercadear con él, y ello perjudica la economía de los pequeños negocios. Estos descienden a los abismos, en tanto que los grandes se hacen más grandes.

Hasta que los historiadores no comuniquen lo contrario, Navidad es el 25 de diciembre; y es Nochebuena la noche anterior. El turrón, mazapán, cordiales o roscón son un lujo del paladar, que puede satisfacerse en cualquier época del año, pero montar Navidad donde solo hay vanidad es una horterada. Que se enteren de una vez.