La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Luces de vanidad

MANUEL CASTELLANOS PLAZA

Domingo, 30 de noviembre 2025, 08:07

En el mes de julio ya se vende Lotería de Navidad, y en octubre ya puede usted comprar turrón y roscón de Reyes en las ... grandes superficies comerciales. En noviembre se enciende el alumbrado navideño. ¿Y qué haremos en diciembre? ¿Qué haremos el 24 de diciembre y siguientes? ¿Podemos ir a bañarnos a la playa y tomar un Martini en el chiringuito de turno?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentran dentro de un agujero a un hombre que había desaparecido en Cartagena
  2. 2 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del sábado 29 de noviembre de 2025
  3. 3

    Apuñalan en prisión a la pareja de la herida en el tiroteo del barrio cartagenero de Lo Campano
  4. 4

    Ron de Molina de Segura y el primer licor del mundo con pimentón picante
  5. 5

    Dos detenidos por acuchillar a un joven tras una discusión por molestar a unas chicas en un bar
  6. 6

    El PP propone multas de hasta 45.000 euros por agredir al personal sanitario en la Región de Murcia
  7. 7

    Patxi López lamenta «el declive» de la Región de Murcia tras treinta años del PP
  8. 8 La Princesa Leonor participa en unas prácticas de técnicas de supervivencia con la Academia General del Aire
  9. 9

    Talasur da el salto a la construcción industrial con una nueva planta de 6.000 m²
  10. 10

    Trump cierra el espacio aéreo de Venezuela y abre la puerta a un ataque inminente

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Luces de vanidad