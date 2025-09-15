La filosofía es necesaria

Todas las protestas por su marginación son pocas en relación a las que aún quedan. Y es que la filosofía, como matriz de la cual ... surgieron los saberes, no puede ser de otro modo: un discurso reflejo, ya que nos ayuda a repensar lo aprendido. Y en este sentido no puede ser condenada al ostracismo académico que muchos quieren.

Es la disciplina que enseña los valores, a pensar críticamente para tener un pensamiento propio, la lógica para estudiar las condiciones bajo las cuales un argumento, de cualquier estadio del conocimiento, es aceptable o servir de purificadora de conceptos «que las ciencias, demasiado ocupadas, desatienden» (Arthur C. Danto).

Siendo así todo lo dicho, ¿por qué quieren linchar a la filosofía? No es una disciplina «para raritos» o la bohemia personificada. Es, antes bien, la tarea de la humanidad por comprenderse a sí misma, según Edmund Husserl.

En los tiempos que corren, su estudio deviene más necesario aún. Interviene en todos los debates sobre el genocidio que está sucediendo en Gaza, el 'bullying', la economía del país, su cultura, lenguaje y personas, sobre las relaciones interpersonales... Es una fuente que jamás se seca, ya que la curiosidad que se halla en su origen es un océano siempre en expansión.

Merece la pena seguir creyendo en ella, pues su estudio ayuda a la formación de profesionales, de «ciudadanos para la democracia», según Fernando Savater.

Hoy la filosofía es más necesaria que ayer y menos que mañana. Situémosla en su cátedra por unanimidad, 'cum laude'. Sus beneficios nunca han defraudado.