Eruditos a la violeta

Según el Diccionario de la RAE, un erudito a la violeta es aquel «que posee una tintura superficial sobre las ciencias y las artes». O ... séase, que quien poco aprieta, nada abarca, ni siquiera un mínimo de conocimiento respecto de aquello sobre lo que habla.

Este especimen vendría a casar con lo que Juan Manuel de Prada llama «eruditos Google». Son personas que consultan los buscadores inteligentes de internet para quedar bien en una reunión; en suma, para quedar como eruditos 'sensu literal'.

Pero escogen, como escenario, aquel cuyos actores son inferiores a ellos. Solo de este modo aseguran su triunfo y posterior cátedra de sabiondos.

España es un país pleno de estos pseudoeruditos o 'enteraos' que pueblan los mentideros (su zona de confort), donde no hay gran probabilidad de que se les arrebate el trono de los listos.

El poeta Eliot se preguntaba, entre otras cosas: «¿Dónde está la sabiduría que hemos perdido en el conocimiento? ¿Dónde está el conocimiento que hemos perdido en la información?».

Quienes escuchan a estos charlatanes creen enriquecerse culturalmente. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Estos pseudosofistas transmiten información sesgada, hecho por el cuan difícil es adquirir sabiduría. Los hay políticos, funcionarios de otros ramos, poetas, letristas o monologuistas. La serie puede ampliarse por ustedes en virtud de su imaginación. Para ser erudito se necesita un 'background' sólido y serio. Pero estos no se dejan ver tan fácilmente. Recuerden desconfiar de quienes mucho hablan y poco hacen.