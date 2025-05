Agradecimiento a la radio

¿Qué esnobismo ni ocho cuartos? Yo soy escuchante de la radio a pilas desde muy jovencito. Tenía 14 años cuando tuvo lugar la 'noche ... de los transistores', aquel fatídico 23 de febrero de 1981. Antes de salir del colegio, los maestros nos dijeron que fuésemos directamente a casa, sin entretenernos por el camino.

Mis padres sí que se pasaron toda la noche escuchando, a través de las ondas hertzianas, el devenir de aquel golpe de Estado, del secuestro del Congreso el día en el que Leopoldo Calvo-Sotelo iba a ser investido presidente del Gobierno tras la dimisión de Adolfo Suárez.

Acostado, me despertaba con frecuencia, hasta que mi padre se dirigió al televisor para escuchar a Juan Carlos I. Cuando le escuchamos, pudimos dormir en paz.

Este artefacto llamado radio me conquistó desde entonces. A través de ella me he informado con precisión de todo cuanto acontece en nuestro país y el resto del mundo.

El pasado 28 de abril, mi madre y yo estuvimos en torno a ella, informándonos de los vaivenes del 'apagón masivo' que afectó a la Península Ibérica.

Me asusté en un principio, pero ella, nuestra fiel y fidedigna acompañante, nos tranquilizó cuando ya supimos que el restablecimiento eléctrico estaba cerca. Desde las 12.30 hasta las 18 horas, las ondas hertzianas ahuyentaron nuestros temores. A esa hora indicada, vi cómo el piloto de la televisión se encendió, y, con él, el resto de la casa.

Han de suceder magnas tragedias para conocer la utilidad de lo pequeño, de lo que está ahí, sin hacer ruido: transmitiendo palabras que ayudan a edificar nuestro mundo tal y como lo hemos soñado la noche anterior. Enhorabuena, transistor. Hasta el próximo servicio. Atentamente.