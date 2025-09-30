Buenas gestiones
MANUEL CAMPOY MEDINA
Martes, 30 de septiembre 2025, 01:14
Hace 6 años (el 23 de septiembre de 2019) sufrí un ictus y, en ese difícil momento, recibí la ayuda de muchas personas: profesionales sanitarios, ... personal y médicos del centro de salud de Archena, servicios de ambulancia, transporte y limpieza del Morales Meseguer.
Con estas líneas deseo expresar públicamente mi agradecimiento por la atención y el esfuerzo de todos ellos, esperando que sirva para que los ciudadanos de la Región conozcan y valoren su importante labor.
Con toda mi gratitud.
