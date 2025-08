Compartir

Al principio, y desde la más remota antigüedad, nuestros antepasados cosecharon conocimiento de labios a oídos, a través de frases con sentido común y profunda ... sabiduría ancestral. Me estoy refiriendo a todos aquellos axiomas como el saber no ocupa lugar, el tiempo es oro, ser o no ser... Estos conocimientos lo utilizaron nuestros antepasados como método de enseñanza, que les ayudaron a desenvolverse con sabiduría y sin necesidad de libros ni academia.

Después llegó la modernidad, y este modo de conocimiento ancestral se extinguió, unido a la falta de conocerse a sí mismo, al ego y al menosprecio de la naturaleza divina y medioambiental. De acuerdo que sí, que hay que aceptar lo nuevo, pero siempre y cuando lo nuevo sea respetuoso con la humanidad y la naturaleza. Y es que lo moderno no tiene por qué significar mejor calidad de vida ni progreso. A veces es peor lo moderno que lo antiguo, porque todo depende de la intención.

