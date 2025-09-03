Protesto enérgicamente

Me resulta bochornoso porque es una vergüenza ver, leer y oír cómo algunos políticos se blindan delante de 50 millones de españoles, sin que nadie ... o pocos denuncien. También blindan sus pagas y sueldos mensuales de por vida, mientras que la mayoría de las familias y la sociedad pasamos un calvario para llegar a final de mes.

Los alquileres sobrepasan el entendimiento, los alimentos han subido un 40% más, la luz y el agua, que son una necesidad, se encarecen hasta rozar el colmo. Cada año la vida se hace más incomoda, insoportable e inviable. Los impuestos ahogan a todos los ciudadanos y emprendedores. La especulación y uso abusivo del suelo y la maldad incendian España. A los parados censados deberían darles trabajo en el campo, en vez de a otros con menor preferencia. Hay muchos más que decir, pero todo el mundo sabe lo que pasa, aunque callen y no hablen.

Todas las personas quieren que los políticos de uno y otro bando moderen su conducta, y sean responsables y dignos en su labor. Por si lo hecho fuera poco, algunos ahora se blindan hasta su corrupción moral, por lo que ya no se puede uno fiarse de ningún partido ni ideología política, porque le hemos consentido mucho. En algunos casos son como niños mimados a los que no se les puede reprender, porque creen estar por encima de los demás. Lo que más sorprende es que es verdad.

Ellos están muy a gusto con el actual sistema porque viven bien de él y con él, pero los que queremos un cambio del sistema democrático ausente de ideologías partidistas que nos separan y dividen, estamos hartos de este arcaico sistema.