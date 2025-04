Compartir

Por mucho que reflexiono año tras año, no le encuentro sentido a celebrar, revivir o conmemorar a través de las procesiones la muerte de nuestro ... señor Jesucristo. Cuando en justicia y verdad sí tiene mucho sentido conmemorar la resurrección de Jesús el Cristo. Con mucho respeto por el cristianismo y los cristianos, y amor por Jesucristo, insto al sentido común. No participo en el funeral de Jesús, porque lo importante es la resurrección, no la muerte.

Lo que quiso demostrar Jesús es que el cuerpo espiritual (el espíritu) no perece, porque fue creado a imagen y semejanza de Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente. En realidad, Jesús no murió. ¿Por qué celebramos su muerte?

