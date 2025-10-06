Basuras fuera del contenedor
LUIS M. SÁNCHEZ
Lunes, 6 de octubre 2025, 00:29
Me sorprende la cantidad de basura que se acumula fuera de muchos contenedores en Murcia. Y no solo en lugares del extrarradio, también en emplazamientos ... más céntricos. Desde luego el problema es de civismo, pero no estaría de más un refuerzo del servicio en aquellos lugares más problemáticos.
