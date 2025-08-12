La batalla de Abascal contra el cristianismo

Soy católico. Practicante. Como murciano, aunque no vivo en Murcia, he seguido con interés las preocupantes noticias llegadas desde Torre Pacheco y Jumilla y sentía ... cierta desesperanza. Siento cierta desesperanza en general, pero lo que llevo sintiendo estos últimos meses es otra cosa: como San Juan en Patmos, las visiones que me llegaban de mi pesadilla no eran monstruos, sino a Santiago Abascal portando la bandera del cristianismo y avanzando hacia la reconquista de un mundo en el que Dios ha desaparecido.

Veía desiertos de ceniza y a Abascal; un bosque calcinado, y a Abascal; una playa vacía, y a Abascal. Pero no iba solo: legiones de fieles lo seguían como seguían a Caifás, pero no como seguían a Jesús. En todas las pesadillas hay un momento más oscuro, una oración en el huerto, un instante en el que abandonas tu voluntad a la de Dios y dejas de luchar.

Lo que ocurra después no está en tus manos, incluso aunque Abascal conquiste el mundo ateo para imponer un mundo anticristiano.

Pero me desperté y, como una letanía melodiosa, inundaban mis oídos las palabras de la Conferencia Episcopal Española quitándole la espada al caballero. Olía a tostadas y a café, también a tolerancia, y el mundo resurgía. No se trata de si los musulmanes son o no son tolerantes con nosotros, se trata de que en este país los papeles están trastornados.

Cualquier católico sabe que Abascal no es católico, y Abascal también lo sabe, pero como el PP es pura tibieza, ha embelesado al votante católico y ahora pretende convertirlo en votante, sin el católico.

Que nadie se engañe: la primera batalla que Abascal está librando no es contra los inmigrantes ni contra los socialistas, es contra el cristianismo. Lo que el general a caballo necesita desesperadamente no es señalarnos a los enemigos (eso ya lo ha hecho y le ha salido bien), sino que el trance de sus fieles sea tan profundo que terminen masacrando a sus hermanos.