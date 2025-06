Cada dos años, miles de docentes interinos nos enfrentamos a una montaña rusa emocional: las oposiciones. Un proceso tan desgastante como necesario, pero también profundamente ... injusto en muchos casos. No importa cuántas veces hayas aprobado sin plaza ni los años de experiencia que atesores en el aula: volvemos al punto de partida. Otra vez. A demostrar nuestra valía. Otra vez.

En mi caso, ya peino canas y no tengo la agilidad mental de cuando terminé la carrera. Mis neuronas, como mis fuerzas, se agotan más rápido. Aun así, aquí estoy, estudiando y preparando temas, programaciones y supuestos mientras intento conciliar mi vida familiar, mi trabajo diario como docente –que no es precisamente liviano– y el peso mental de este proceso que no cesa.

He trabajado en la empresa privada, y esa experiencia ha enriquecido mis clases y mi visión del mundo. Por eso valoro aún más lo que implica una plaza como funcionaria: estabilidad, reconocimiento y, sobre todo, tranquilidad. Una tranquilidad que ahora parece un privilegio inalcanzable.

A esto se suma el miedo al fracaso, el juicio silencioso de compañeros, el desgaste emocional de sentir que nunca es suficiente. Pero aquí seguimos, porque amamos nuestra profesión, porque creemos en la educación y porque merecemos un futuro digno.

Sirva esta carta como desahogo, como grito contenido de tantos y tantas que, como yo, arrastran años de esfuerzo y pasión por enseñar. Ojalá mañana, sábado 21 de junio, la suerte me sonría. Y si no, al menos que esta sea una de las últimas veces que tenga que enfrentarme a esta carrera de fondo. Firmado, una opositora motivada, con ganas de hacer su trabajo y vivir tranquila.