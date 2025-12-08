Racistas de Mi Barrio

Compartir

Leo horrorizado en este periódico que en el Barrio del Carmen ha nacido una asociación, llamada Mi Barrio, que se dedica a molestar, instigar, insultar ... y mofarse de las personas indigentes en situación de sinhogarismo y de las personas migrantes sin recursos que viven en el barrio. Las graban sin permiso aprovechándose de su estado y lo suben a un perfil de Instagram que han creado, señalándolas, insultándolas y burlándose de ellas. Además, han propuesto la creación de unas brigadas parapoliciales para perseguir a estas personas migrantes o que viven en la calle y hacerlas desaparecer de su vista, solo porque desde esa asociación han decidido que no tienen sitio en el barrio. (Según ellos, ¿la Policía no sirve para nada? No sé si nos damos cuenta de lo terrorífico que es pensar algo así y las implicaciones para la convivencia).

Me horroriza tanto como me entristece, porque el Barrio del Carmen es uno de los más importantes de la ciudad y un ejemplo de convivencia entre personas diferentes. La multiculturalidad es extraordinaria, una convivencia pacífica y enriquecedora entre vecinos y vecinas muy diferentes, donde no importa ni el color de la piel, ni la ideología ni el estatus económico. Y, además, está lleno de buena gente que ayuda al que más lo necesita, porque son gente humilde que sabe que, hoy por ti mañana por mi, vamos haciendo caminico. El que ahora haya un grupo de vecinos racistas al margen de la ley campando a sus anchas en redes y en un grupo de Whatsapp me parece de una gravedad tremenda, y doy desde aquí las gracias al periódico por su valentía al sacar a la luz esta información sobre Mi Barrio. A la vez, confío en que las autoridades policiales actúen contra estos individuos, que están convirtiendo el barrio en un lugar peligroso para las personas más necesitadas y para todos los vecinos y vecinas.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión