Racistas de Mi Barrio

Julio López Pernías

Lunes, 8 de diciembre 2025, 22:46

Leo horrorizado en este periódico que en el Barrio del Carmen ha nacido una asociación, llamada Mi Barrio, que se dedica a molestar, instigar, insultar ... y mofarse de las personas indigentes en situación de sinhogarismo y de las personas migrantes sin recursos que viven en el barrio. Las graban sin permiso aprovechándose de su estado y lo suben a un perfil de Instagram que han creado, señalándolas, insultándolas y burlándose de ellas. Además, han propuesto la creación de unas brigadas parapoliciales para perseguir a estas personas migrantes o que viven en la calle y hacerlas desaparecer de su vista, solo porque desde esa asociación han decidido que no tienen sitio en el barrio. (Según ellos, ¿la Policía no sirve para nada? No sé si nos damos cuenta de lo terrorífico que es pensar algo así y las implicaciones para la convivencia).

