Recuerdo que en mis comienzos como oficial de sanidad, sobre los años 80, realicé un curso sobre guerra NBQ (nuclear, biológica y química), que a ... través del paso del tiempo sigue teniendo vigencia e incluso más relevancia por todos los conocimientos teóricos-prácticos, con un añadido esencial que es la disciplina militar.

Desde entonces, ha habido varios episodios de gravedad, remitiéndonos al penúltimo de la pandemia de la covid, del que no aprendimos nada, en el que saltamos de un mando de lo más estrafalario e inoperante, incluso cuasi delictivo, a unos reinos de taifas en lucha no solo contra la pandemia como una guerra biológica, que es lo que era, que mutó a una guerra política del relato y las trampas.

Ahora estamos inmersos en una gran catástrofe medioambiental, con incendios que asolan nuestro país, y volvemos a la lucha política del relato, con los ciudadanos, sus vidas y haciendas relegados a un mero recuento. Para qué existe un Estado, para qué una Ley de Seguridad Nacional y de catástrofes, o es que el Gobierno, con su presidente a la cabeza, es incapaz de tomar el mando por incompetente. En La Mareta, bajo protección y con piscina, debe ser muy empático con el sufrimiento de los ciudadanos.

Discuten sobre la falta de medios, el abandono de tierras, el cambio climático, los contratos al personal (bomberos, guardas, etc.) mal pagados... La típica frase de que los incendios se apagan en invierno para significar la importancia de la prevención hoy en día es aún más relevante. Se debe prevenir todo el año. Los conceptos modificados y ampliados contra la guerra NBQ siguen estando vigentes y teniendo una unidad militar, la UME, donde la disciplina es esencial, junto con el adiestramiento y la experiencia.

Me pregunto si no es mucho más eficaz e eficiente que sea esta unidad la que realice todas las funciones desde el inicio, preventivas y resolutivas. No sería difícil que, bajo su dirección, con los cuerpos de bomberos, agentes forestales y una buena planificación acorde a los tiempos y bien dotada de medios, se mitigarían los efectos de próximas catástrofes.

No me olvido de un salario digno, con y sin catástrofes, para todo el personal civil y militar. A aquellos que piensan que el gasto en defensa es un despilfarro, invertir en la UME dudo que lo rechazase ninguna fuerza política.