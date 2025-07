Viejos y sinónimos

Como tengo la cabecica llena de pajarillos que revolotean sobre las lagunas cerebrales, estos últimos días, en unos ataques de desconcierto neuronal, he rebuscado en ... mi tomo voluminoso de sinónimos y antónimos con el fin de solazar y serenar mis nervios. Comenzaré por señalar los adjetivos que el diccionario de la RAE especifica como sinónimos a la palabra 'viejo'. Yo, sin embargo, quiero destacar que esta expresión adquiera la categoría y la importancia que debe tener cuando nos referimos a las personas que ya no cumplirán los setenta. Así, en 'viejo', expresa 'anciano', 'añoso', 'matusalén', 'viejales', 'vejete', 'abuelo', 'rancio', 'vetusto', 'vetarro', 'antiguo', 'arcaico', 'pretérito', 'lejano', 'anticuado', 'provecto'... y muchos más. Decía el sueco Ingmar Bergman que «envejecer es como escalar una gran montaña: mientras se sube las fuerzas disminuyen, pero la mirada es más libre, la vista más amplia y serena».

¿Acaso ser viejo es algo que haya que esconder? ¿Tal vez la palabra viejo implica una ofensa? ¿Por qué entonces se trata de buscar sinónimos como tercera edad, mayores y otros?

Hoy solo desguazaré algunos de los vocablos que están más en boga en la actualidad para no hacer demasiado extensivo el comentario. Si empezamos por 'corrupción', que es el primer y principal plato y el que más caro nos sale, fíjense la cantidad de sinónimos que nos regala la RAE: 'putrefacción', 'descomposición', 'podredumbre', 'degeneración', 'fermentación', 'corruptela', 'deshonestidad', 'depravación', 'perversión', 'vicio', 'envilecimiento', 'peste', 'prostitución'... Es interesante y significativo cuántos calificativos le adjudican a la malhadada corrupción, aunque sus autores se aferran a la presunción de inocencia, pero no devuelven un solo euro.

En contraposición he hallado la locución 'honor', cuyos sinónimos son 'honra', 'honestidad', 'honradez', 'dignidad', 'respetabilidad', 'integridad', 'reputación', 'prestigio', 'reconocimiento', 'notoriedad', 'prez', 'estima', 'renombre', 'decoro', 'caballerosidad'... ¿Se percatan los corruptos y desalmados del fangoso pantano en el que se hallan y en el que nos meten? Yo me quedo con mi enclenque honor de viejo cansino, y así satisfacer mis debilidades humanas antes de que la poca vida que me resta se vaya por el sumidero.

Por último, recordaré que el hombre tiene tres edades: la biológica, la psicológica y la social. La primera es invencible, contra ella no se puede luchar; la segunda es la que cada persona posee, según su propia forma de ser, y la tercera es la que más preocupa, pues depende de los demás y, además, influye en la segunda. Solo la sociedad puede determinar esta tercera edad del hombre.

Yo quiero ser viejo y no ser una categoría independiente en la sociedad, sino tener mi propia identidad. No estar apartado de todo. Quiero tener algo en lo que ocuparme y que no me recuerden por lo que fui (dónde nací, en lo que trabajé, etc.), sino por lo que seré en ese momento y por lo que pueda seguir aportando a los demás. Y antes de que me llegue el momento fatídico, les diré que no hay que añadir años a la vida, sino vida a los años, porque no hay que vivir para que nuestra presencia se note, sino para que nuestra ausencia se sienta, aunque nos tachen de viejos chochos.