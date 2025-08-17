Cuando el verano se convierte en eternidad

No sabía si la canícula veraniega me estaba estropeando el cerebro o es que el fatídico calor me hacía delirar o traer pensamientos y alucinaciones ... negativas y perversas. Sin embargo, un soplo sobrenatural iluminó mi longevo cerebro y le indicó que le hiciera una breve visita a nuestra querida Patrona la Virgen de la Fuensanta. Presto y veloz me dirigí a ofrecerle mis calenturas y preocupaciones veraniegas, y comprobé que, en el santuario de la Fuensanta, la Virgen vela durante todo el año por Murcia, los murcianos y su huerta.

La ermita de Nuestra Señora de la Fuensanta está situada en las colinas del Parque Regional de El Valle y Carrascoy y es un pequeño santuario barroco a unos 5,5 kilómetros de Murcia. En verano sigue siendo un lugar de visita y de recogimiento. Tanto mayores como jóvenes llegan con un propósito, dejar su rutina atrás. Durante muchos años en el mes de septiembre en la subida de la Virgen desde la Catedral a su santuario, la he acompañado hasta la ermita con fe, entusiasmo e ilusión, aunque a veces el tórrido sol nos abrasase las sienes –raras veces la lluvia–, pero con su bendición lo soportaba felizmente. Ahora la vejez me limita y me reconforto con acompañarla hasta la iglesia del Carmen. Estoy plenamente convencido de que ella me entiende y me sigue bendiciendo y amando.

Unas vivencias inolvidables que no son hechos aislados, sino que es una siembra silenciosa, pero que penetra en lo más hondo del corazón y nos fortalece para enfrentarnos a la vida. Como afirmó C. S. Lewis: «El trabajo de Dios en el alma humana suele ser secreto y lento, pero jamás inútil». A través de esa experiencia, Dios y la Virgen de la Fuensanta siguen hablando, siguen tocando seres, siguen construyendo caminos.

Porque lo que en Murcia y en el corazón de los murcianos se vive con la Fuensanta no termina cuando llega el homenaje en septiembre con miles de personas acompañándola hacia su santuario, sino que se descubre un propósito que permanece en cada corazón tocado, en cada niño, adulto o anciano que vuelve a casa henchido de felicidad, con nuevas preguntas, se descubre y se percibe algo interiormente que se renueva en verano, ya en declive, incrementándose la misericordia y la bondad y se convierte en algo más espiritual: se convierte en eternidad.