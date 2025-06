Parece que hemos entrado en la era del apagón. No sabemos hasta dónde afectará el próximo o si durará un día o más. O sea, ... de dejarnos a oscuras para que no veamos nada de lo que se teje y se maneja entre bastidores del infernal mundo en el que vivimos y en el que pretenden sumirnos los mandatarios a la velocidad de la luz, aunque si nos la apagan igual surge la luz interior del espíritu y les sale el tiro por la culata.

Primero, el apagón afectó a toda España, Portugal y una pequeña parte del sur de Francia. Y días después se apagó el sur de Francia en pleno festival de Cannes. Ya veremos cuál será el próximo apagón que dejará en la oscuridad a cualquier otra parte de la Tierra –o a toda–, aunque existen bastantes lugares que padecen una oscuridad, prácticamente permanente teniendo que sufrir las fatales consecuencias de la guerra con apagones intermitentes, bombardeos, muerte, destrucción, catástrofe, pobreza, miseria, hambre..., y un sinfín de vicisitudes horribles que aterran y someten a la población a la más triste oscuridad.

Como ya tengo la mente muy oscura y, apenas poseo algún mínimo destello de luz, deseo buscar la fórmula para evitar ser el último y que me endosen el refrán «el último que apague la luz». Este dicho popular es una frase simple, clara. No hay más que hacer, vamos a dejar la casa y salir. Básicamente, ya está todo jodido, no hay que hacer nada, solo salir. Hay un poquito de liberación de conformismo, pero un conformismo con ironía.

En realidad, apagar la luz es dejar de lucir. El que alguien apague la luz es cuando una situación te vierta en la apatía, tristeza o desolación. Es decir, cuando una persona no cumpla las expectativas que tenías respecto a ella. Entonces... ¿a quién le tendríamos que apagar la luz? También cuando se apaga la luz es una celebración de la fiesta, el baile y la libertad, pero también una reflexión sobre cómo estos momentos pueden ser una forma de enfrentar y superar las dificultades emocionales. Sin embargo, la frase recurrente «el día que apagaron la luz» puede interpretarse como un momento de desconexión o crisis. Un punto de inflexión en la vida de los protagonistas que los lleva a replantearse su relación y su lugar en el mundo.

Cuando se apaga la luz la incertidumbre emocional que se siente y la falta de control activan su sistema de alerta y pueden aparecer miedos a la oscuridad, a quedarse solos, a que nunca vuelva la luz, conductas agresivas (llanto, necesidad excesiva de contacto, insomnio, pensamientos distorsionados...). Esto es peligroso, nos aboca a que algo va mal.

Los viejos de mi juventud, cuando alguien era torpe, atolondrado e ineficaz en su trabajo o en su comportamiento, le aplicaban el dicho popular «ese tiene pocas luces». Por el contrario, si te decían que tenías la luz es porque eras una persona que se caracterizaba por ser amable, tener una buena intuición, estar dispuesto a ayudar a los demás, dar buenos consejos y escuchar los problemas de los demás. Como no quiero ser el último en apagar la luz, me quedaré con la frase de Albert Einstein: «Todos sabemos que la luz viaja más rápida que el sonido. Es por eso que algunas personas parecen brillantes hasta que las escuchamos hablar».