Rosalía y su 'Lux'

Después de ver el emotivo espectáculo del encendido del árbol de Navidad en la Plaza Circular por Richard Gere, acompañado por unos niños dulces, alegres ... y cariñosos enfermos de cáncer, a cualquiera se le remueven los cimientos de la intimidad del espíritu. Ello me inspiró para adentrarme en el disco de la cantante Rosalía, 'Lux'.

Probablemente, debido a mi edad longeva me resulta difícil conectar con algunos estilos musicales actuales que no me dicen nada. A mis ochenta y pico, ya quedan lejos aquellos ritmos que me gustaban y la música clásica en la que recibí mi información. Ahora me he atrevido a escuchar un disco llamado 'Lux' en Spotify. En él refleja el concepto dominante de la luz y pretende llevarnos por una especie de viaje desde lo más terrenal hasta lo divino. En tres entrevistas narra su proceso de vida espiritual, utilizando conceptos y referencias que toma del cristianismo, incluso del sufismo islámico o del judaísmo. Rosalía ha pasado tres años estudiando, investigando y profundizando para ofrecernos ahora 'Lux'. Y ha sacado a la luz una expresión muy personal, atrevida y, al mismo tiempo, arriesgada de su búsqueda interior y de su fe. En las entrevistas asegura que «Dios es el único que puede llenar los espacios vacíos si hay predisposición para abrirse».

'Lux' no es un álbum cualquiera, sino una propuesta profunda para reflexionar y adentrarse en las raíces espirituales del alma, porque está repleto de referencias bíblicas camufladas en latín. Es una provocación sana que invita a entrar en las cavernas del ser interior, ese que desea conectar con lo que realmente trasciende por medio del arte.

Para algunos religiosos conservadores, 'Lux' es un escándalo. Y otros también lo critican porque dicen que Rosalía se aprovecha de una pequeña cresta creciente entre varios artistas, 'influencers' y famosos que salen de su zona de confort y manifiestan su espiritualidad o su compromiso con la fe cristiana. Otros dicen que es puro marketing. Esta mujer, con valentía, proclama que lo hace con profundo respeto y con gran admiración hacia la religión y hacia tantas mujeres cristianas que fueron su inspiración para ofrecernos esa obra de arte completa. La verdad es que el arte siempre es provocador.

Lo que Rosalía nos presenta es un viaje por la vida misma, desde lo terrenal a lo divino, en el que las canciones, en su conjunto, hablan de la culpa, la búsqueda del perdón, la redención, la muerte y la vida. Realiza una catarsis y se vacía a sí misma, como la kenosis. La pregunta es: ¿busca la luz o ya la tiene?

Presiento que este disco es más que un mero producto al alcance de muchos o pocos, es el atrevimiento de una persona valiente, empoderada e insegura que nos ofrece preguntas y algunas respuestas. Hace falta que los cristianos nos posicionemos no con postulados tradicionales, obsoletos, eclesiásticos, mojigatos o politizados, sino descubriendo la 'Lux' y caminando hacia ella como estilo de vida. No sé si Rosalía ofrece únicamente un postureo musical, religioso o provocador, pero sí sé que zarandea el ser interior y nadie queda indiferente. Solo, por eso, ya vale la pena su gran obra, aunque hay una mayor y con una luz más potente: Jesús.