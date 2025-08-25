La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

JUAN LEGAZ PALOMARES

Lunes, 25 de agosto 2025, 08:23

Todos los ancianos, viejos arrugados y encorvados que hemos llegado tarde al avance de las nuevas tecnologías, escuchamos con frecuencia de nuestros hijos, nietos y ... jóvenes, en general, la manida frase de «esto te lo he repetido muchas veces». Sinceramente, les confieso que no pretendo hacer una crítica sobre nadie en particular, la haré de mí mismo. Recibo esa misma respuesta, que no quiero decir que sea malintencionada, de mis hijos y nietos cuando por ignorancia u olvido les pregunto, una y otra vez, algo que ya les había preguntado con anterioridad, y la respuesta de ellos es la misma: «Ya te lo he explicado muchas veces».

