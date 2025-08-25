Todos los ancianos, viejos arrugados y encorvados que hemos llegado tarde al avance de las nuevas tecnologías, escuchamos con frecuencia de nuestros hijos, nietos y ... jóvenes, en general, la manida frase de «esto te lo he repetido muchas veces». Sinceramente, les confieso que no pretendo hacer una crítica sobre nadie en particular, la haré de mí mismo. Recibo esa misma respuesta, que no quiero decir que sea malintencionada, de mis hijos y nietos cuando por ignorancia u olvido les pregunto, una y otra vez, algo que ya les había preguntado con anterioridad, y la respuesta de ellos es la misma: «Ya te lo he explicado muchas veces».

No les extrañe mi perorata porque forma parte de mi longevidad, de mi escasa memoria, de mis cortas luces, de mi torpeza y, quizá, de mi oxidado cerebro. Pero tampoco creo que sería pedir demasiado que tuvieran un poco más de miramiento, de paciencia. En realidad, todo esto es lo más suave que podemos escuchar, porque, si analizamos las respuestas de los hijos y nietos en el tema de internet, manejo de móvil y otros aparatos tecnológicos, ya las reprimendas son un poco más gruesas y no solo se limitan a reprocharte que te lo han repetido cien veces, sino que se permiten la licencia de decirte «no tienes ni pajolera idea» o «no entiendes ni papa». No es que sean expresiones hirientes en exceso, pero sí que molestan y entristecen.

Nuestros débiles y sutiles sentimientos, la endeblez física y espiritual se tambalea y el corazón debilita el ritmo cardiaco hasta ir consumiendo las pocas fuerzas que le restan a su flaqueza humana. Las palpitaciones se aceleran de tal manera que nos falta la respiración y caemos en la angustia vital casi irrecuperable.

Aparte de las lamentaciones, quejas o pesadez viejuna que, cada uno, las podemos expresar a nuestra manera o con más o menos exageración, hay unos hechos que son irrefutables e indiscutibles. Si nos remontamos a la época en la que ellos nacieron y fueron creciendo, no es extraño recordar que, nosotros, sus progenitores, los cuidamos y mimamos hasta el límite de nuestro aliento y, además, les repetíamos hasta la saciedad las mismas cosas para que las entendieran y no cayeran en el error anterior. Bien es verdad que a veces nos sacaban de quicio y nos enfadábamos bastante, pero también es cierto que seguíamos insistiendo, repitiendo y corrigiéndoles todo aquello que creíamos que les perjudicaba para su educación y formación futura. Pasados los años, se repiten los mismos episodios, pero invertidos. Con razón dice el refrán que los viejos nos volvemos como niños.