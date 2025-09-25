Raro, raro, raro...

Un día de verano, de buena mañana, paseando por un pueblo del litoral mediterráneo por la orilla de la playa me crucé con dos niños ... de entre 8 y 10 años. No los conocía de nada, ni ellos a mí y, con una sonrisa, un gesto de cariño y amabilidad, me saludaron con unos «buenos días» dulces y con una mirada alegre y sonriente como queriendo demostrar su simpatía, su educación y su respeto hacia un anciano que, como decía, no conocían de nada.

Transcurridos unos minutos mi reacción fue –reconozco que tardía–, volver rápidamente, darles las gracias y un abrazo, porque en estos tiempos de enfrentamientos, maldades, respuestas incoherentes y mala educación, encontrarse con dos niños de corta edad y que te saluden sin conocerte es digno de elogiar y, además, de reflexión para los adultos porque dos niños nos muestren un gesto de educación es para meditar con tranquilidad.

Porque no es habitual que los niños saluden a los viejos, salvo que estos sean de su familia. Más bien, lo normal es que te suelten algún improperio, una palabra insultante o demuestren una falta absoluta de respeto. Con la agravante particularidad que, incluso estando los padres delante, no les corrigen la irrespetuosidad que los niños han usado con el anciano.

Por extraño y raro que este gesto del amable saludo de dos niños a un desconocido anciano les parezca, en estos tiempos no es habitual que ocurra y es lo que me ha motivado para relatar este breve comentario. Porque en medio del ruido, del caos y de las prisas, necesitamos esos detalles educativos que nos hagan escuchar unas palabras que actúen como un revulsivo por el que penetra la luz en las tinieblas. Saludos de respeto que sean motivo de emoción y que evoquen un descanso del alma.

Igual que el sol sale cada día gratuitamente, de igual manera debemos educar a los niños en el respeto y la comprensión para poder confiar en que con su educación no está todo totalmente perdido, porque ellos harán reflotar las buenas costumbres y volveremos a ver crecer la luz de la solidaridad y en la naturaleza volverá a renacer un amanecer florido y alegre que parece que estamos olvidando.

No me negarán que este amable saludo por parte de dos niños no es un gesto para ensalzar y alabar y, sobre todo, porque hoy en día resulta extremadamente raro, raro, raro... Y, por tal motivo, me ha estimulado a narrarles este acontecimiento del que tendríamos que hacer campaña e inculcar a las familias que la mejor herencia que pueden dejar a sus hijos es la de darles una buena educación.

Para terminar, les dejaré con la frase que nos regaló Pitágoras: «Educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres».