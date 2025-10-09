Premiar la longevidad

Como ya soy viejo, las ideas y los comentarios también son viejos, caducos y hasta desconcertados, insulsos y plomizos, pero me entretienen y satisfacen y ... me ayudan a paliar las pocas recompensas que le restan a mi maltrecho y desvalijado cuerpo y a mi oxidado cerebro.

Recuerdo que en alguna ocasión escuché estas bellas palabras de una anciana, tras cumplir los cien años: «Si llaman a la puerta, abre enseguida; si te piden perdón, no te detengas; si tienes y no das, ¿quién lo disfruta?; si te quieren hablar, calla y escucha; si tienes un rosal y no da flores; si tienes un amor y no te ama; si tiendes una mano y queda inerte, puedes asegurar que no posees nada; vivir es compartir; abre tu corazón y no perderás nada; pide, da, escucha y llama; amar mucho es mejor que ser amado».

Cuestiones fundamentales sobre la longevidad. ¿En qué medida está determinada por la genética? ¿En qué medida influye el entorno? ¿En qué medida interactúan estos dos factores para favorecer la longevidad, o, dicho de otra manera, para retrasar el proceso de envejecimiento?

Los entresijos genéticos que favorecen la longevidad parecen ser increíblemente complejos. Por eso se lo dejaré a la esforzada ciencia para que los escudriñe, aunque parece ser que las investigaciones han revelado que hay un grupo de genes relacionados con la longevidad. Aunque es poco probable que los genes por sí solos puedan explicar todos los secretos de la longevidad. El entorno también influye, pero tampoco lo explica todo. Ni siquiera se puede garantizar que se puedan generar medicamentos que nos ayuden a llegar a una edad avanzada con buena salud.

Creo que a mis hijos, nietos, biznietos... les iría mejor si estuviera cerca de ellos, pero lo único verdadero, y además definitivo, es lo que el que va a morir ve o cree antes de su marcha, porque para él no hay más historia. En su pensamiento se oye el murmullo eterno. La voz suena en el horizonte, reclama el espíritu viejuno que esparce en el aire la ternura. El alma se resiste a abandonar el cuerpo. Renace la idea de seguir viviendo. El entorno familiar en su canto de aleluya, en su credo, un coro de campanas se repite, aireando un final feliz que augura el nacimiento de una nueva vida.

Es altamente significativo que Goethe concluyó 'Fausto' a los 82 años... Tiziano pintó obras maestras a los 98 años... Edison trabajaba en su laboratorio a los 83... Benjamín Franklin contribuyó a redactar la Constitución de los Estados Unidos a los 81... Yo moriré un día cualquiera, un verano cualquiera, de un año cualquiera... Por tanto, sueña, construye, ama, espera y no permitas que te llamen viejo. Pensamos y razonamos como mayores, pero deseamos recibir como niños. Los años, el envejecimiento es algo más que un factor negativo de que te vas a morir, también es el factor positivo de que entiendes que te vas a morir, y de que vives por ello una vida mejor, más feliz, das más amor.

Tras este breve comentario, un día, no lejano, dejaré esta vida terrenal, cargada de más errores que aciertos, pero que he amado, amo y amaré hasta mi último suspiro. Y mis manos, aunque arrugadas y torpes, que estén limpias y llenas de buenas obras y poder comunicar: «Mirad mis arrugas, mirad mis carencias, pero dejad que me ría. ¿Hay quien dé más?».